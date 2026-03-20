The Dream | i Dual Harmony pubblicano il nuovo singolo

I Dual Harmony hanno pubblicato il loro nuovo singolo intitolato “The Dream”. Il brano invita gli ascoltatori a immergersi in un mondo immaginario fatto di immagini e desideri, creando un’atmosfera sospesa tra realtà e fantasia. La canzone è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e segna un nuovo capitolo nel percorso musicale del duo.

Ci sono brani che non si limitano a essere ascoltati, ma che sembrano aprire una porta..una porta che conduce in un altrove sospeso, fatto di immagini, desideri e possibilità. “The Dream” dei Dual Harmony è esattamente questo: una visione che nasce da un sogno, ma che affonda le radici nella realtà più profonda dell’essere umano. Fin dalle prime strofe, il brano costruisce un immaginario potente e cinematografico. “The Dream” racconta di un mondo ideale: di città senza povertà, senza fame, senza il peso economico che schiaccia le persone. È un luogo che sembra appartenere a un’altra dimensione, ma che in realtà riflette un bisogno estremamente concreto: quello di libertà, semplicità e connessione autentica che tutti noi proviamo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - “The Dream”: i Dual Harmony pubblicano il nuovo singolo Articoli correlati Leggi anche: “(A)normale”, gli NFF pubblicano il nuovo singolo Leggi anche: Acchiappare le idee migliori. Gli Spread pubblicano il nuovo album “Novi?ok” Aggiornamenti e contenuti dedicati a The Dream Discussioni sull' argomento Antonelli, historic victory in China: Mercedes one-two. Ferrari solid in third and fourth place; Dual Harmony, il progetto italiano che ora parla al mondo con The Dream, fuori il 20 marzo; Deceleriamo (tutto dipende da te), il nuovo brano di ACCAME; Klizia rilancia Rossetto Remix: fuori il videoclip ufficiale della versione dance del suo brano più iconico. … The Dream comes true @megabox_volley Celebration Party #iLovevolley #volleyball #ChallengeCupW #Vallefoglia - facebook.com facebook