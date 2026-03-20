TFA sostegno XI ciclo prova preselettiva scritta e orale | video lezione + simulatore 5mila quesiti + 80 esempi di prova scritta + libro Studio rapido + 91 mappe mentali interattive

Tra le novità previste per il prossimo ciclo del TFA sostegno XI, ci sono una video lezione, un simulatore con 5mila quesiti, ottanta esempi di prove scritte, il libro “Studio rapido” e novantauna mappe mentali interattive. La prova preselettiva, scritta e orale, si svolgerà nelle prossime settimane. Con l'arrivo della primavera, si avvicina anche la data di pubblicazione del bando da parte delle Università.

Si avvicina la primavera e si avvicina, di conseguenza, il bando per il TFA sostegno XI gestito dalle Università. Per aiutare i candidati, il nostro team ha realizzato dei pacchetti utili per una preparazione rapida alla prova selettiva. Corso con simulatore 5mila quesiti, esempi prova scritta, mappe mentali interattive Libro “Studio Rapido TFA Sostegno” +. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati TFA sostegno XI ciclo, prova scritta: video lezione + simulatore 5mila quesiti + 80 esempi di prova scritta + libro “Studio rapido” + 91 mappe mentali interattiveSi avvicina la primavera e si avvicina, di conseguenza, il bando per il TFA sostegno XI gestito dalle Università. Maturità 2026: le materie della seconda prova scritta e dell'esame oraleLe materie della seconda prova scritta Per i Licei, le materie della seconda prova scritta scelte sono: Latino per il Classico; Matematica per lo... Una selezione di notizie su TFA sostegno XI ciclo prova... Temi più discussi: TFA sostegno XI ciclo, prova scritta: video lezione + simulatore 5mila quesiti + 80 esempi di prova scritta + libro Studio rapido + 91 mappe mentali interattive; Corsi sostegno Indire, al via il secondo ciclo: ma quando esce Il Tfa ordinario? Di solito bandito in primavera; TFA sostegno XI ciclo: quando esce il bando e chi può davvero iscriversi nel 2026; Corsi sostegno Indire, partito il secondo ciclo: ma il TFA ordinario XI ciclo quando arriva?. Corsi sostegno Indire, al via il secondo ciclo: ma quando esce Il Tfa ordinario? Di solito bandito in primaveraMentre in questi giorni è stato avviato il secondo ciclo dei percorsi Indire sostegno 2026, c’è attesa anche per il Tfa ordinario, che quest’anno è arrivato all’XI ciclo.Il Tirocinio Formativo Attiv ... tecnicadellascuola.it TFA sostegno XI ciclo e secondo ciclo Indire nel 2026: la conferma del Ministro ValditaraAnche nel 2026 Il Ministero dell’Istruzione e del Merito attiverà due percorsi di specializzazione per il conseguimento del titolo per l’insegnamento per il sostegno: il TFA sostegno ordinario XI ... orizzontescuola.it A Bisceglie una borsa di studio in memoria del maresciallo De Trizio - facebook.com facebook La lezione dell’avvocato Caiazza spiazza lo studio di La7. La separazione delle carriere libera giudici e pm da ogni reciproco condizionamento, li rafforza e li rende più autonomi e indipendenti. Smontati in due minuti mesi di propaganda del fronte del no. Da x.com