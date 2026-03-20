Negli ultimi giorni, le notizie indicano che Israele sta assumendo un ruolo centrale nel conflitto in corso, mentre Teheran sembra puntare sulla possibilità che l'ex presidente statunitense si fermi prima di intervenire nuovamente. Questa dinamica si inserisce in un quadro di tensioni regionali ed internazionali, con eventi che attirano l’attenzione sui movimenti delle parti coinvolte.

A ogni tappa di un conflitto che continua con un’escalation inesorabile viene sempre da chiedersi: c’è ancora un comandante in capo? Donald Trump sembra essere stato colto alla sprovvista dalle azioni del suo alleato israeliano e dal fatto che l’Iran sia ancora in grado di rispondere con forza, e intanto continua a negare l’evidenza dei danni enormi all’economia mondiale causati dalla guerra che ha scatenato. Gli attacchi che coinvolgono le strutture per l’estrazione del gas, avvenuti negli ultimi due giorni, sono un caso emblematico. Prima l’aviazione israeliana ha bombardato l’impianto iraniano di South Pars, un centro cruciale nell’economia del paese e un bersaglio inedito in questa terza settimana di attacchi intensi da parte di Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Teheran scommette sul fatto che Trump si fermerà per primo

Articoli correlati

Lisbona scommette sul primo “business wallet” europeo per ridurre la burocraziaRoma, 28 gennaio 2026 – Il Portogallo è stato lunedì (26 gennaio) il primo Paese dell’Unione europea a lanciare un portafoglio digitale per le...

Iran, Trump e il giallo dell’ultimatum. Teheran: “Sì a negoziati sul nucleare”(Adnkronos) – Donald Trump ha inviato un ultimatum all'Iran? "Lo sanno solo loro".

Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima

Contenuti utili per approfondire Teheran scommette

Temi più discussi: L’Iran tenta di proiettare forza e potere. La scommessa del regime in guerra; Borsa: Europa scommette su de-escalation Iran, Milano +2,7% con banche e tech; L’attacco all’Iran è una scommessa che arricchisce la famiglia Trump e spacca l’Europa; Lo sporco gioco delle scommesse sulla guerra in Iran.

Trump e la scommessa sul dominio energetico Usa: le conseguenze sul petrolio dell’attacco a Teheran (e perché Putin tira il fiato)Uno dei presupposti della guerra contro l’Iran lanciata da Donald Trump stamattina è che l’impatto sul prezzo del petrolio sia controllabile. L’amministrazione americana ne è convinta e la sua stima è ... corriere.it

Iran-Usa, otto ore di faccia a faccia e zero svolte: Pronti a tutti gli scenari. Teheran non cede sul nucleare e Trump alza i daziSiamo pronti a tutti gli scenari. Il primo round dei negoziati tra Iran e Stati Uniti in Oman va in archivio. L’inizio del dialogo tra Teheran e Washington è un segnale positivo, ma la prudenza ... affaritaliani.it

Il Sudafrica si trova oggi in una posizione geopolitica delicata, stretto tra il suo storico rapporto con l’Iran e la necessità di mantenere relazioni solide con gli Stati Uniti. Dopo lo scoppio della guerra tra Washington, Israele e Teheran, Pretoria ha scelto di no - facebook.com facebook

Petrolio in forte calo dopo il rally: il mercato scommette su una guerra breve con l’Iran • Le quotazioni del greggio cedono fino al 30% dopo il rally delle ultime sedute. Cosa sta succedendo x.com