La Vuelle Bari dovrà fare a meno di De Laurentiis nel prossimo incontro contro Mestre a causa di un infortunio. Il giocatore, un lungo proveniente dall’Abruzzo, si è infortunato durante la partita di semifinale di Coppa Italia, costringendo la squadra a rinunciare alla sua presenza. La richiesta di cambio durante quella fase della competizione sembra aver influenzato le sorti dell’atleta.

Quella richiesta di cambio alla panchina, durante la semifinale di Coppa Italia, aveva purtroppo il suo peso. Il fastidio alla coscia accusato da Rino De Laurentiis era uno stiramento al bicipite femorale destro: lo hanno confermato gli esami svolti in questi giorni, per cui il lungo abruzzese non sarà della partita domani sera a Mestre. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana, ma il rischio è che la Vuelle debba fare a meno di lui per altre partite, visto che mercoledì si gioca contro la Fortitudo prima di tornare in campo domenica a Pistoia. E difficilmente un infortunio del genere si smaltisce in una settimana. Una disdetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tegola sulla Vuelle, De Laurentiis infortunato. Il lungo abruzzese salta il match con Mestre

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