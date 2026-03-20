teatro tv e violoncello

Un artista che lavora nel teatro e in televisione ha una grande passione per il violoncello, che definisce come una vera e propria droga. Accanto a questa passione dedicata allo strumento, c’è anche tanto studio. Tuttavia, deve trovare il tempo e le energie per pensare anche alla famiglia.

Teatro, tv, ma anche la sua grande passione: il violoncello. E tanto studio: "Per me è una droga". Non basta: c’è una famiglia a cui pensare. "Ma cerco di non essere una mamma troppo ingombrante". Di tempo libero Gaia De Laurentiis ne ha poco. Fino ad aprile è impegnata assieme a Paola Quattrini, nello spettacolo Le fuggitive, che racconta il viaggio di due amiche molto particolari; è inoltre in tournée con Una giornata qualunque, monologo scritto da Dario Fo e Franca Rame. Ma potrà anche rivedersi in tv: sono infatti disponibili su Sky le puntate dell’ultima edizione di Pechino Express, al quale ha partecipato come concorrente insieme alla secondogenita Agnese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Teatro, tv e violoncelloOltre a recitare Gaia De Laurentiis suona nell’orchestra dell’Istituto Corelli Sono cresciuta nelle sale da concerto . quotidiano.net

Buon venerdì Approfondisco nel Libro Cuori spettinati Ti aspetto a teatro per il Tour! Link in bio - facebook.com facebook

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