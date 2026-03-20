Stasera alle 21, al teatro Guglielmi di Massa, va in scena lo spettacolo ‘La mia vita raccontata male’ con Claudio Bisio, che interpreta un personaggio al centro di nuove storie teatrali. La rappresentazione si ripete anche domani alle 17 e alle 21, e il 22 marzo alle 21, offrendo al pubblico un'opportunità di assistere a una performance che mescola ironia, tributi e classici.

di Maurizio Costanzo Teatri, si alza il sipario su nuove storie e grandi interpreti. Cominciamo da stasera alle 21 con Claudio Bisio che al teatro Guglielmi di Massa porta in scena ‘La mia vita raccontata male’, in replica domani (ore 17 e 21) e il 22 marzo (ore 21). Katia Beni con ‘Tutto sotto il tetto’ sarà al teatro Francini di Casalguidi (Pistoia) stasera alle 21, mentre domani al teatro Pacini di Pescia (ore 20.45) Chiara Francini si racconta in ‘Forte e Chiara’. Gaia De Laurentiis e Paola Quattrini al teatro dei Rinnovati di Siena interpretano ‘Le fuggitive’, stasera e domani (ore 21) e il 22 marzo (ore 17). Giuseppe Cruciani con ‘Via Crux’ sarà domani sera (ore 21) al teatro Excelsior di Empoli e il 29 marzo (ore 17) al teatro Lyrick di Assisi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Teatro, che passione. Ironia, tributi e classici. Quanti appuntamenti

Articoli correlati

Classici, tributi, novità. Se il teatro è sempre una buona ideadi Raffaella Parisi Dopo il successo al teatro greco di Siracusa in tour nazionale sino al 1° marzo al Teatro Carcano in programma ’Lisitrata’ con...

Leggi anche: Marche, quanti spettacoli. Dalla musica ai classici alle commedie: tutti a teatro

Aggiornamenti e notizie su Teatro che passione Ironia tributi e...

Temi più discussi: Teatro, che passione. Ironia, tributi e classici. Quanti appuntamenti; Drusilla Foer con Venere Nemica al Teatro Politeama di Catanzaro tra ironia, mito e passione; Giornata studi su Andrea Camilleri al Teatro del Lido; Passione Ardente.

Teatro, che passione. Ironia, tributi e classici. Quanti appuntamentidi Maurizio Costanzo Teatri, si alza il sipario su nuove storie e grandi interpreti. Cominciamo da stasera alle 21 con ... quotidiano.net

Drusilla Foer al Politeama: ironia, mito e passione con la Venere NemicaDopo il grande successo riscosso dalla lirica con la produzione originale de Il barbiere di Siviglia, la stagione del Teatro Politeama di Catanzaro non accenna a fermarsi. Cresce l’attesa per uno degl ... cn24tv.it

TEATRO Ifigenia: al Cordova lo spettacolo della compagnia teatrale Kairos Il link: https://cityne.ws/Jz9jl - facebook.com facebook

È sempre il teatro romanoooooo #DonMatteo15 #Mezzanottini x.com