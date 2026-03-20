Teatro basta la parola Quanti appuntamenti La scelta è servita

A Milano sono in programma numerosi spettacoli teatrali nei prossimi giorni, con diversi teatri pronti ad accogliere il pubblico. La città offre una vasta scelta di rappresentazioni, che spaziano tra vari generi e stili. Gli appassionati potranno quindi trovare molte occasioni per assistere a spettacoli dal vivo e vivere l’esperienza del teatro nella capitale lombarda.

di Raffaella Parisi Numerosi i teatri del capoluogo lombardo – Milano – e numerosi anche gli spettacoli che da qui ai prossimi giorni saranno in programmazione. Ecco dunque che oggi proponiamo una comoda guida per scegliere il proprio spettacolo preferito tra i tanti che sono in calendario. Un modo per avere a portata di mano i vari titoli, le date e il teatro di riferimento. Partiamo. Al teatro Manzoni sino al 29 marzo va in scena ’A qualcuno piace caldo’ di Mario Moretti, tratto dal film di Billy Wilder con scene e regia di Geppy Gleijeses. La commedia si svolge in decine di ambienti diversi, compresi spiagge e yacht di gran lusso, ma con pochi oggetti e soprattutto con l’aiuto di tecnologia e videoproiezioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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