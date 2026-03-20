Taglio delle accise la mancia elettorale è già un flop

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noti i dati che confermano il fallimento dello spot elettorale sul taglio delle accise sui carburanti. Il messaggio, diffuso poco prima del referendum sulla giustizia, non ha ottenuto l’effetto sperato e si è rivelato un insuccesso. La strategia comunicativa si è conclusa senza risultati significativi.

Un flop certificato anche dai dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo spot elettorale del taglio delle accise sui carburanti, arrivato a tre giorni dal referendum sulla giustizia, non ha funzionato. Fino a ieri mattina solamente il 60% dei distributori aveva tagliato i prezzi, come previsto dal decreto approvato mercoledì. Il 40% non aveva ridotto il costo di benzina e diesel, mentre addirittura l’11,4% ha aumentato i prezzi, ignorando completamente il taglio delle accise. Taglio delle accise, la riduzione dei prezzi sotto le attese. I dati sono leggermente migliorati nel corso della giornata, ma non basta. Nel pomeriggio la platea dei distributori che ha ridotto i prezzi è cresciuta all’87,7% degli impianti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Taglio delle accise, la mancia elettorale è già un flop Articoli correlati Taglio delle accise, chi non adegua i prezzi già nel mirino del GaranteRoma, 20 marzo 2026 – Più ancora del taglio delle accise, nel primo giorno di vita del decreto carburanti ha colpito la stretta immediata del governo... Carburanti, Salvini: "Sostanziale taglio delle accise già stasera, vale centinaia di milioni"“Stiamo lavorando con il ministro Giorgetti e dovremmo intervenire già stasera con un primo sostanziale e sostanzioso taglio delle accise che possa... Contenuti e approfondimenti su Taglio delle accise la mancia... Temi più discussi: Decreto carburanti, dal taglio delle accise alle multe ai petrolieri. Tutte le misure; Carburanti, il taglio delle accise non si vede alla pompa: Mr Prezzi invia le segnalazioni alla Gdf; Carburanti, cosa prevede il decreto legge: da taglio accise a sostegni ai tir. Le misure; Taglio delle accise, sconto già mangiato dall'aumento del petrolio: chi ci perde e chi ci guadagna. Primi effetti del taglio delle accise, il gasolio self a 1,978 euroCominciano a vedersi oggi gli effetti del taglio delle accise sui prezzi dei carburanti, all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legge. (ANSA) ... ansa.it In fila per il pieno, dopo il taglio delle accisePrima mattina in centro a Cagliari al distributore automatico si alternano soprattutto lavoratori. Per il pieno hanno aspettato l'aggiornamento dei prezzi dopo il taglio delle accise sui carburanti de ... rainews.it Un nuovo taglio radicale di alberi in spazi pubblici fa insorgere i cittadini, il capofrazione Luigi Filippo Daniele interviene per denunciare i tagli al parco locale: "Non permetteremo che vengano toccati finché non avremo assoluta chiarezza” - facebook.com facebook Cominciano a vedersi oggi gli effetti del taglio delle accise sui prezzi dei carburanti, all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legge. Il gasolio self a 1,978 euro. La benzina a 1,734 euro. In autostrada a 2,048 e 1,812. Calo sui 15 cent. #ANSA x.com