Taglio delle accise chi non adegua i prezzi già nel mirino del Garante

Nel primo giorno di applicazione del decreto carburanti, il governo ha avviato controlli più severi sulle aziende che non hanno ancora adeguato i prezzi alla riduzione delle accise. La stretta riguarda principalmente le attività che, secondo le autorità, non hanno rispettato le nuove disposizioni e sono state messe sotto la lente del Garante. Nessuna indicazione sulle conseguenze o motivazioni specifiche di queste azioni.

Roma, 20 marzo 2026 – Più ancora del taglio delle accise, nel primo giorno di vita del decreto carburanti ha colpito la stretta immediata del governo sui controlli. Il provvedimento, entrato in vigore già stamani con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dispone uno sconto di 25 centesimi al litro per venti giorni, ma l’esecutivo ha voluto accompagnarlo subito con una linea di massima severità verso chi non si fosse adeguato. Su indicazione dei ministri Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti, Mister Prezzi, il Garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo, ha trasmesso alla Guardia di Finanza la lista degli operatori della distribuzione e delle compagnie che non avevano ancora applicato il taglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Taglio delle accise, chi non adegua i prezzi già nel mirino del Garante Articoli correlati Prezzi diesel e benzina, taglio delle accise per 20 giorniIl governo italiano interviene sulla dinamica dei prezzi di diesel e benzina, al rialzo in particolare dopo l'inizio della guerra in Iran avvenuto lo... Non solo taglio delle accise, le misure del decreto carburanti in vigore da oggi per abbassare i prezzi di benzinaDal taglio temporaneo delle accise ai crediti d'imposta per autotrasporto e pesca, fino ai controlli anti-speculazione: il decreto varato dal governo... Contenuti utili per approfondire Taglio delle accise chi non adegua i... Temi più discussi: Taglio delle accise, sconto già mangiato dall'aumento del petrolio: chi ci perde e chi ci guadagna; Carburanti, cosa prevede il decreto legge: da taglio accise a sostegni ai tir. Le misure; Caro Benzina e Diesel, prezzo giù di 25 centesimi: varato taglio delle accise in vigore da oggi; Decreto carburanti, dal taglio delle accise alle multe ai petrolieri. Tutte le misure. Scatta il taglia-accise, alla Gdf l'elenco di chi non riduce prezziIl decreto legge contro il caro carburanti, approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, è entrato in vigore già stamani, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma non tutti i distributori han ... ansa.it Taglio accise carburanti, prezzi ancora alti: pochi distributori si adeguano, scattano i controlliIl taglio delle accise su benzina e diesel è entrato in vigore, ma alla pompa i benefici tardano ad arrivare. Solo in pochi casi, come nel distributore Tamoil ... thesocialpost.it C’è un errore che fanno tutti con il limone in vaso e blocca la produzione. Tagliano a caso, nel punto sbagliato, e la pianta reagisce facendo foglie, ma pochi frutti. Il risultato Tanto verde e limoni contati. In realtà basta un taglio preciso, fatto nel punto giusto, p - facebook.com facebook #TG2000 - Dal governo taglio #accise di 25 centesimi ma ancora non si vede #19marzo #Hormuz #Governo #Meloni #IranIsraelWar #IranWar #Teheran #MedioOriente #petrolio #carburanti #gas #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com