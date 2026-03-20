Il governo ha ridotto le accise sui carburanti, ma i prezzi alla pompa non sono cambiati. Le aziende spiegano che serve tempo per l’adeguamento, mentre il Garante per la sorveglianza dei prezzi ha inviato alla Guardia di Finanza l’elenco dei distributori ancora non adeguati. Le verifiche sono in corso e i controlli sono stati intensificati.

“Le rilevazioni effettuate da nostri associati nella giornata odierna, presso diversi distributori, mostranoprezzi sostanzialmente invariati“. Così l’associazione di autotrasportatori Ruote Libere, che lamenta come iltaglio accise sui carburantideciso dal governo nella serata di mercoledì ancora non si veda in modo capillare sulle pome del territorio nazionale. Palazzo Chigi ha infatti varato un decreto che introduceun taglio di “25 centesimi al litro” sul prezzo dei carburanti per 20 giorni, fino al 7 aprile. Nelle parole del presidente del ConsiglioGiorgia Meloni, la misura serve perevitare le speculazioni, a seguito della guerra in Iran e dellachiusura dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale passa un quinto del petrolio commercializzato nel mondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Taglio accise carburanti ma prezzi restano invariati, aziende spiegano: “Serve tempo per adeguamento”

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