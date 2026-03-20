Svizzera in Campania diplomazia e innovazione | tappa tra università imprese e accoglienza

Dal 18 al 20 marzo, la regione Campania ha ospitato la terza tappa del progetto “In Cammino con la Svizzera”, promosso dall’Ambasciata di Svizzera in Italia. L’evento ha coinvolto università, imprese e rappresentanti di enti locali in incontri dedicati a promuovere scambi tra i due paesi. La iniziativa ha visto la partecipazione di numerose delegazioni e realtà regionali.

Dal 18 al 20 marzo la Campania è stata al centro della terza tappa del progetto “In Cammino con la Svizzera”, promosso dall’Ambasciata di Svizzera in Italia. Un percorso articolato tra incontri istituzionali, mondo accademico, imprese e iniziative sociali, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra dimensione locale e prospettiva internazionale. A Napoli, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’ambasciatore Roberto Balzaretti ha incontrato il rettore e tenuto una lectio magistralis dal titolo “La politica estera della Svizzera in un mondo in transizione”. Al centro dell’intervento, il ruolo del Paese elvetico in uno scenario globale complesso, tra sfide e opportunità che coinvolgono attori pubblici e privati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Giovani, università e imprese: a Napoli la quinta tappa del roadshow di Luiss e ConfindustriaGiovani, università e imprese insieme per un confronto sulle nuove sfide dell’educazione e sul valore strategico della formazione alla luce delle...

Innovazione, via al patto tra imprese e governo: 4 miliardi per lo sviluppoDall’automotive ai nuovi materiali, dai semiconduttori alla robotica fino alla quantistica: una valanga di 4,264 miliardi di investimenti attivabili...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Svizzera in Campania diplomazia e...

Temi più discussi: In Cammino con la Svizzera, l’Ambasciatore Balzaretti fa tappa in Campania (18-20 marzo); La Doria di Angri, un ponte tra industria e diplomazia; In Cammino con la Svizzera: l’Ambasciatore elvetico Balzaretti incontra la Campania - Aise.it; In Cammino con la Svizzera.

In Cammino con la SvizzeraUn Ambasciatore, venti regioni, mille incontri. Sono questi i tre elementi chiave di In Cammino con la Svizzera, un progetto che porterà l’Ambasciatore di Svizzera in Italia Roberto Balzaretti nell ... 2duerighe.com

In Cammino con la Svizzera, l'ambasciatore svizzero in CampaniaL’Ambasciatore di Svizzera in Italia Roberto Balzaretti visiterà la Campania dal 18 al 20 marzo nell'ambito ... msn.com

L’attrice, nata a Ostermundigen, in Svizzera, oggi spegne 90 candeline: l’infanzia, il successo con Bond, la carriera indefinibile e una vita privata indipendente - facebook.com facebook

Svizzera, Jashari tra i 26 convocati per le sfide contro Germania e Norvegia x.com