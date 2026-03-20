Supplenze immissioni in ruolo anno straordinario ed elenchi regionali 2026 | tutte le novità della settimana Iscriviti gratuitamente alla newsletter

Questa settimana sono state annunciate novità riguardanti le supplenze, con l’apertura degli elenchi regionali 2026 e le immissioni in ruolo per l’anno straordinario. Le GPS, le graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, hanno chiuso la fase di presentazione delle domande e nei prossimi mesi si procederà con la valutazione dei titoli. La newsletter è disponibile gratuitamente per aggiornamenti continui.

GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: chiusa la presentazione della domanda, nei prossimi mesi la valutazione dei titoli. In estate le supplenze. Immissioni in ruolo 2026: sarà un anno “straordinario” per il numero di canali da cui reclutare. Compresi i nuovi elenchi regionali, per i quali presto sarà possibile presentare domanda. Ne. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Supplenze e ruoli per gli insegnanti: GaE, GPS ed elenchi regionali per il ruolo le domande da presentare nei primi mesi del 2026L’anno 2026 si aprirà con una serie di procedure utili per il prossimo anno scolastico 2026/27: dalle GaE alle GPS agli elenchi regionali... Tutto quello che riguarda Supplenze immissioni in ruolo anno... Temi più discussi: GPS: quando opera la precedenza per legge 104 e quale provincia rileva. Pillole di Question Time; Supplenze e immissioni in ruolo 2026: cosa cambia con l'anno straordinario del reclutamento; Elenchi regionali docenti 2026/27: chi può iscriversi e quali sono i requisiti [Parere CSPI]; Concorso ATA 24 Mesi 2026/2027: È atteso per la primavera il bando - Ultima procedura con le graduatorie permanenti provinciali?. Docenti precari, l’instabilità lavorativa non danneggia solo i supplenti ma anche scuola e famiglia. Pacifico (Anief): un insegnante di religione su tre resta escluso dal ...C’è un legame diretto tra precarietà lavorativa e instabilità familiare, al punto che la mancanza di stabilità professionale è tra le principali cause della denatalità e dell’emigrazione di giovani qu ... orizzontescuola.it Docenti precari, il doppio canale con immissioni in ruolo anche da Gps rimane un obiettivo fondato: Anief spiega perché deve cambiare la norma e rilancia class actionL’introduzione del doppio canale nel sistema di reclutamento scolastico italiano rimane sempre possibile, ma purtroppo non sul breve periodo: le prossime immissioni in ruolo dei docenti, relative all ... orizzontescuola.it La docente di Siena era stata esclusa dalle graduatorie delle supplenze, ma non aveva i contributi per la pensione. Il Tribunale ha accolto il ricorso - facebook.com facebook GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: chiusa la presentazione della domanda, nei prossimi mesi la valutazione dei titoli. In estate le supplenze. Immissioni in ruolo 2026: sarà un anno “straordinario” per il numero di canali da cui … x.com