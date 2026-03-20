Superenalotto Lotto e 10eLotto oggi venerdì 20 marzo 2026 | estrazione e numeri vincenti

Oggi, venerdì 20 marzo 2026, si svolge la terza estrazione della settimana per Lotto e Superenalotto. A Milano, vengono annunciati i numeri vincenti e i risultati delle giocate di questa giornata. Il jackpot del Superenalotto, che ha raggiunto i 137,1 milioni di euro, non viene assegnato da quasi dieci mesi, dall’ultima vincita del 22 maggio 2025.

Milano, 19 marzo 2026 – Terza estrazione della settimana per Lotto e Superenalotto: è caccia aperta a un jackpot con montepremi da 137,1 milioni di euro che manca ormai dal 22 maggio scorso. Quella sera a esultare fu la Lombardia. L’ultimo “6”, infatti, fu realizzato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui, a partire dalle ore 20, la diretta dell’ estrazione di numeri e combinazioni vincenti di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. Gratta e Vinci, premio da 1 milione di euro: festa alla Tabaccheria a Brembate Superenalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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