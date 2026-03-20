Successo per il patentino Piedibus premiati i piccoli campioni della mobilità green

Arezzo ha celebrato il successo del “patentino Piedibus” con una cerimonia dedicata ai bambini che hanno ottenuto il riconoscimento. L'iniziativa premia i giovani che si impegnano nella mobilità sostenibile, coinvolgendo studenti in attività legate alla camminata e alla sicurezza stradale. La giornata ha visto la consegna dei premi ai piccoli partecipanti, riconoscendo il loro contributo alla promozione di comportamenti ecologici.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Successo per il “ patentino Piedibus”, premiati i piccoli campioni della mobilità green. L’assessore Casi: “Coniughiamo educazione ambientale, divertimento e socialità”. Successo per il “patentino Piedibus”, l'iniziativa a premi lanciata lo scorso anno dall’Amministrazione comunale per promuovere tra i più piccoli lo spostamento sostenibile per andare a scuola. Sono in tutto 80 le bambine e i bambini che hanno “timbrato” le 11 presenze necessarie per vincere il coprizaino impermeabile ad alta visibilità dedicato, e 50 quelli che hanno raggiunto le 21 “camminate”. A loro è andato l’orologio digitale contapassi, premio... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Successo per il “patentino Piedibus”, premiati i piccoli campioni della mobilità green Articoli correlati Piedibus, boom di “patentini”: premiati i piccoli campioni della mobilità sostenibileGrande partecipazione per il “patentino Piedibus”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per incentivare tra i più piccoli gli... Cesenatico ha i suoi ambasciatori della mobilità sostenibile: premiati i bimbi del PiedibusLe pergamene, personalizzate con i nomi di ogni alunno, sono state firmate dal sindaco: “Ambasciatore della mobilità sostenibile, Le piccole buone... Approfondimenti e contenuti su Successo per il patentino Piedibus... Discussioni sull' argomento Patentino Piedibus, premiati i piccoli campioni della mobilità green; Concorso Guida Turistica: Decreti di Nomina Commissioni - Prova orale e tecnico-pratica in corso; Foti e Gregucci, dopo l'esonero anche la squalifica di 10 giornate: il motivo; Turismo, tutto pronto. Arriva il ’Patentino’. Successo per il patentino Piedibus, premiati i piccoli campioni della mobilità greenL’assessore Casi: Coniughiamo educazione ambientale, divertimento e socialità ... msn.com Il successo dei podcast Merito delle donne ma la voce è degli uomini. Quelli condotti da donne generano il 12% di entrate in più rispetto a quelli condotti dagli uomini. Eppure, in Italia, le voci femminili nei podcast, che vengono ascoltati ogni giorno da 18 mili - facebook.com facebook La #Fiorentina vola ai quarti di #ConferenceLeague: successo esterno con il #Rakov. Domenica la sfida all' #Inter x.com