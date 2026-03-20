Il film di Peppe Iodice si è posizionato al primo posto nel box office italiano. L'opera ha riscosso un grande successo al suo debutto, conquistando il pubblico e raggiungendo la vetta delle preferenze nelle sale cinematografiche. La pellicola ha attirato numerosi spettatori fin dai primi giorni di programmazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. “Mi batte il corazon”, la prima pellicola di Peppe Iodice, ha fatto il suo esordio al cinema con risultati straordinari. Il film ha subito conquistato la vetta degli incassi in Italia, posizionandosi al secondo posto in assoluto, secondo i dati di Cinetel. Questo esordio ha sorpreso molti e ha creato un grande scompiglio nella scena cinematografica italiana. Durante la sua prima serata di programmazione, “Mi batte il corazon” ha guadagnato 52.539 euro, raggiungendo una media per sala di 1.194 euro, grazie alla presenza in 44 cinema, prevalentemente situati in Campania. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Successo a Napoli: il film di Peppe Iodice è il numero uno al box office italiano.

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