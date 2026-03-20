stretta sui certificati anti cpr

È stato presentato un ordine del giorno per bloccare i certificati anti Cpr, documenti che consentivano ai migranti di evitare i centri di permanenza per il rimpatrio. Questa misura riguarda anche i medici indagati a Ravenna, coinvolti in pratiche legate a tali certificati. La proposta mira a fermare l’uso di queste attestazioni e questa questione entra nel dibattito pubblico.

L’iniziativa è partita dal senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei, che in commissione Affari costituzionali ha presentato per il suo partito due ordini del giorno al dl Sicurezza. Per il parlamentare, la prassi, «che subordina l’accesso dello straniero al Cpr a una visita medica preventiva volta ad accertare l’assenza di patologie incompatibili», però, «non trova fondamento di legge, bensì in una direttiva amministrativa emanata dal ministero dell’Interno il 19 maggio 2022», ovvero quando, durante il governo Draghi, il Viminale era affidato a Luciana Lamorgese. «Il regolamento di attuazione del Testo unico sull’immigrazione» si legge nelle considerazioni del documento presentato da Lisei, «non stabilisce l’obbligo di una visita medica preventiva come condizione per l’accesso». 🔗 Leggi su Laverita.info

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