Stranger Things | Netflix conferma la svolta epocale che rivoluziona la fruizione dello show

Netflix ha annunciato una novità importante riguardo a Stranger Things, la serie che ha conquistato un vasto pubblico in tutto il mondo. A partire da questa stagione, lo show sarà disponibile in una nuova modalità di fruizione, diversa da quella tradizionale. La decisione riguarda tutti gli episodi e cambia il modo in cui i fan potranno seguire le avventure dei personaggi. La serie si conclude con questa ultima stagione.

Il regalo di Natale (da fare e da ricevere) per i fan più accaniti della serie dei record che si è conclusa dopo cinque stagioni arriva da Netflix. Anche la politica di Netflix si adegua ai gusti dei fan. Dopo cinque gloriose stagioni concluse da un lungo episodio speciale lanciato in streaming il 1° gennaio 2026, Stranger Things ha detto addio ai fan. Ma quello della serie che ha lanciato la carriera di Millie Bobby Brown e dei suoi giovani colleghi è più un arrivederci, a quanto pare. Sì, perché la serie sarà disponibile in formato fisico per la gioia dei collezionisti. Arrow Films e Netflix hanno stretto un accordo per commercializzare Stranger Things: La serie completa in Blu-ray e 4K UHD, e il cofanetto è già disponibile . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Una selezione di notizie su Stranger Things

Temi più discussi: Stranger Things Stagione 5 non sta facendo abbastanza visualizzazioni per superare la quarta stagione; Eric Robles, showrunner di 'Stranger Things: Tales from '85', anticipa il ritorno della serie animata di Netflix a Hawkins; Stranger Things: la serie di culto tra horror, fantascienza e anni Ottanta; L’ultima stagione di Stranger Things deve affrontare la sfida di eguagliare il record di pubblico di Netflix.

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