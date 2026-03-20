Stop al mondo elitario degli Yacht dobbiamo renderlo più popolare

Bernard d'Alessandri, segretario generale e direttore generale dello Yacht Club di Monaco, ha annunciato l'intenzione di rendere più accessibile il mondo degli yacht, finora considerato elitario. La proposta mira a coinvolgere un pubblico più ampio e a semplificare l'accesso a questa realtà, tradizionalmente riservata a pochi. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un evento dedicato al settore nautico.

Bernard d'Alessandri è segretario generale e direttore generale dello Yacht Club di Monaco dal 1990. Erano gli anni in cui le vele erano le signore dei mari, quelli in cui non si parlava ancora di Sea Index (il sistema di certificazione e rating creato dalla Superyacht Eco Association, fondata proprio dallo Yacht Club di Monaco, per misurare l'impatto ambientale dei superyacht sopra i 24 metri), quelli in cui le grandi barche a motore non avevano ancora le sembianze di cattedrali calate in acqua. Oggi racconta che in quel mondo sono cambiate molte cose, tanto che da domani al 24 marzo, lo Yacht Club di Monaco organizza la Fiera dello Studente Nautico aperta a ragazzi di scuole medie e licei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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