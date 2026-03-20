Stipendi docenti Bolzano approvate le linee guida per gli aumenti medi di 400 euro lordi mensili

La Giunta di Bolzano ha approvato un piano che prevede aumenti salariali medi di 400 euro lordi al mese per i docenti. Sono stati stanziati 110 milioni di euro all'anno destinati a migliorare le condizioni economiche dei docenti nelle scuole della provincia. La decisione riguarda le linee guida per l'implementazione di questi aumenti e sarà applicata nei prossimi mesi.