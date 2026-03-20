Stipendi docenti Bolzano approvate le linee guida per gli aumenti medi di 400 euro lordi mensili

Da orizzontescuola.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta di Bolzano ha approvato un piano che prevede aumenti salariali medi di 400 euro lordi al mese per i docenti. Sono stati stanziati 110 milioni di euro all'anno destinati a migliorare le condizioni economiche dei docenti nelle scuole della provincia. La decisione riguarda le linee guida per l'implementazione di questi aumenti e sarà applicata nei prossimi mesi.

La Giunta di Bolzano approva aumenti medi di 400 euro per i docenti, stanziando 110 milioni annui per valorizzare la scuola L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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