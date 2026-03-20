Il 20 marzo, Israele ha lanciato nuovi bombardamenti sull’Iran, secondo quanto affermato dal primo ministro israeliano. In un discorso pubblico, il leader ha dichiarato che lo Stato sta vincendo la guerra. Le operazioni militari si sono svolte in un contesto di tensione crescente tra i due paesi, senza fornire ulteriori dettagli sui bersagli colpiti o sulle modalità dell'offensiva.

“Sono convinto che questa guerra finirà molto prima di quanto la gente pensi”, ha aggiunto. In Kuwait l’attacco a una raffineria, già presa di mira il 19 marzo, ha causato un grande incendio. Il 19 marzo i prezzi del gas in Europa si sono impennati, spingendo l’indice Ttf, punto di riferimento per il continente, ai livelli più alti dal 2023. Il Qatar ha affermato che la sua capacità di esportazione di gas naturale liquefatto si è ridotta del 17 per cento a causa degli attacchi iraniani al complesso di Ras Laffan. Teheran aveva colpito il complesso in risposta a un attacco israeliano al giacimento di gas iraniano South Pars. Il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto a Israele di astenersi dall’attaccare nuovamente le infrastrutture energetiche dell’Iran, e Netanyahu ha dichiarato che si conformerà. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - “Stiamo vincendo la guerra”, afferma il premier israeliano Benjamin Netanyahu

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