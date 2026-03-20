Un teatro rivolto ai bambini propone una versione divertente e originale del celebre racconto di Salgari. La rappresentazione porta in scena le avventure di Sandokan, tra i mari della Malesia, i pirati di Mompracem e i coloni inglesi. Lo spettacolo combina humor e azione, offrendo un’interpretazione in chiave umoristica del classico. La produzione mira a intrattenere un pubblico giovane con un mix di comicità e avventura.

Un’originale e divertente rilettura del capolavoro di Salgari, che porterà nei mari della Malesia, tra i coloni inglesi, i pirati di Mompracem, l’invincibile Sandokan, avventure e scimitarre. Uno spettacolo che si svolge tutto attorno a un tavolo da cucina ingombro di verdure, utensili e attrezzi come taglieri e pentole, e oggetti d’uso comune, che si trasformano per l’occasione in armi e paesaggi esotici, facendo da scenario per il racconto con protagonisti Sandokan, Yanez, Marianna detta La Perla di Labuan, fra battaglie, cannoneggiamenti e una narrazione dal ritmo incalzante. È la rappresentazione per bambini e famiglie che verrà messa in scena domenica alle 15. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stavolta Sandokan sbarca a tavola. Teatro tutto da ridere per bambini

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