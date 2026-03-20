Stavo andando alla Juve poi i medici scoprirono un problema Fu un colpo durissimo | la rivelazione di Bonny
Un ex calciatore ha raccontato di aver avuto un trasferimento programmato alla Juventus, ma un problema medico scoperto in seguito ha fermato il suo percorso. Ricorda con dolore la serata in cui, a 17 anni, stava per lasciare Chateauroux per la nuova squadra, ma tutto è cambiato a causa di quella scoperta. Le sue parole rievocano un momento difficile della sua carriera.
“Vorrei rivivere la serata più triste. Avevo 17 anni e stavo per lasciare Chateauroux per la Juventus “. A parlare è Ange – Yoan Bonny, attaccante 23enne dell’Inter, arrivato dal Parma nel corso dell’estate 2025. Il percorso italiano di Bonny è noto a tutti: prima al Parma – comprese le tre annate in Serie B – poi all’Inter dopo un’ottima stagione in Serie A proprio con Cristian Chivu. Ma la sua carriera italiana sarebbe potuta essere differente. Non all’Inter, ma alla Juventus, nel 2020. A raccontarlo è stato proprio Bonny nel corso di un’intervista a L’Équipe: “Potevo andare alla Juve. Stavo per firmare. Ma durante le visite i dottori hanno scoperto un problema: secondo loro giocare a calcio sarebbe stato complicato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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