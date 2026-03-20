Un ex calciatore ha raccontato di aver avuto un trasferimento programmato alla Juventus, ma un problema medico scoperto in seguito ha fermato il suo percorso. Ricorda con dolore la serata in cui, a 17 anni, stava per lasciare Chateauroux per la nuova squadra, ma tutto è cambiato a causa di quella scoperta. Le sue parole rievocano un momento difficile della sua carriera.

“Vorrei rivivere la serata più triste. Avevo 17 anni e stavo per lasciare Chateauroux per la Juventus “. A parlare è Ange – Yoan Bonny, attaccante 23enne dell’Inter, arrivato dal Parma nel corso dell’estate 2025. Il percorso italiano di Bonny è noto a tutti: prima al Parma – comprese le tre annate in Serie B – poi all’Inter dopo un’ottima stagione in Serie A proprio con Cristian Chivu. Ma la sua carriera italiana sarebbe potuta essere differente. Non all’Inter, ma alla Juventus, nel 2020. A raccontarlo è stato proprio Bonny nel corso di un’intervista a L’Équipe: “Potevo andare alla Juve. Stavo per firmare. Ma durante le visite i dottori hanno scoperto un problema: secondo loro giocare a calcio sarebbe stato complicato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stavo andando alla Juve, poi i medici scoprirono un problema. Fu un colpo durissimo”: la rivelazione di Bonny

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