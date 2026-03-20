Stasera la Fustal Cesena sfida l’Mgm 2000

Stasera la Futsal Cesena affronta l’Mgm 2000 in una sfida importante. La squadra cerca di mantenere il secondo posto in classifica, che occupa con due punti di vantaggio sul Lecco. Dopo aver vinto 8-7 in trasferta contro il Grosseto, i giocatori sono pronti a scendere in campo alle 20 per questa partita.

Secondo posto solitario (il Lecco è a due punti) da difendere a tre turni dalla fine della stagione regolare per la Futsal Cesena che, dopo la pirotecnica vittoria in casa del Grosseto (8-7), questa sera, alle 20.30, al PalaPaganelli sfiderà l’ Mgm 2000 che è in lotta per un posto nei playoff. I bianconeri di Osimani viaggiano a undici punti dalla capolista Petrarca Padova, in pratica già in A, e hanno lunghezze di vantaggio a difesa della zona spareggi. Il campionato che stanno disputando è di alto livello, ben superiore alle aspettative estive. Inoltre nell’ultimo weekend di marzo giocheranno ad Ancona nella Final Four di Coppa Italia e in semifinale sfideranno il Benevento, l’altro scontro sarà Canicattì-Padova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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