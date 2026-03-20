Startlist discesa maschile Lillehammer 2026 | orario tv programma streaming pettorali degli italiani

Sabato 21 marzo alle 10.45 si svolgerà la discesa maschile sull’Olympiabakken di Kvitfjell in Norvegia, valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. Sono stati comunicati i pettorali degli atleti italiani, mentre l’orario e il programma completo della competizione sono stati ufficializzati.

Sabato 21 marzo (ore 10.45) sarà tempo della discesa maschile sull’Olympiabakken di Kvitfjell (Norvegia), valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi scandinave gli uomini-jet saranno chiamati all’appello e ci si giocherà quel che rimane in una specialità in cui è già noto il proprio re, lo svizzero Marco Odermatt. L’asso elvetico ha già chiuso i conti, avendo potuto festeggiare i centri anche in superG e soprattutto nella classifica generale del massimo circuito internazionale. Odermatt, da questo punto di vista, potrà competere a “cuor leggero” e lanciare il guanto di sfida al resto degli avversari. Dovrà guardare in particolare alla sua squadra, considerando il campione olimpico in carica, Franjo von Allmen, Alexis Monney, Stefan Rogentin ecc. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist discesa maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani Articoli correlati Startlist prima prova discesa maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiDomani, giovedì 19 marzo, a Kvitfjell (Norvegia) si apriranno le Finali maschili della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la prima... Startlist seconda prova discesa maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiDomani, venerdì 20 marzo, a Kvitfjell (Norvegia) proseguiranno le Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la seconda ed... Approfondimenti e contenuti su Startlist discesa Temi più discussi: Startlist discesa Courchevel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani; Startlist prima prova discesa maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani; Startlist seconda prova discesa maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani; Startlist prima prova discesa femminile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane. Startlist discesa maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiSabato 21 marzo (ore 10.45) sarà tempo della discesa maschile sull’Olympiabakken di Kvitfjell (Norvegia), valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi scandinave gli uomini-jet ... oasport.it Lillehammer, via alla seconda prova di discesa maschile per le Finali di CoppaA Lillehammer, in Norvegia, si è svolta la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile, un appuntamento cruciale per le Finali di Coppa del Mondo 2025–2026. Gli azzurri hanno effettuato l ... it.blastingnews.com Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val di Fassa, startlist, streaming - x.com Domani il secondo training verso la discesa delle finali di CdM, in programma sabato, con la trentina (già oggi positiva, ad un secondo da Johnson leader) che avrà il pettorale 13, mentre Suter e Lie, subito pimpanti sulle nevi norvegesi, ad aprire il primo grup - facebook.com facebook