Il mercato del Milan nell’ultima estate ha portato alla cessione di 15 giocatori, tra cui Walker e Florenzi. La squadra rossonera si prepara ora a sfruttare le eventuali opportunità di mercato che si presenteranno nelle prossime settimane, mantenendo il focus su eventuali arrivi o cessioni che possano rafforzare la rosa. Il club è pronto a intervenire se si presenteranno occasioni favorevoli.

ll mercato del Milan, durante la scorsa estate, ha visto l’uscita di diversi profili (ben 15) tra cui Walker, Florenzi e diversi altri. Molti addiie pochi innesti, considerando che a Gennaio nessun colpo è stato messo a segno in difesa, in virtù della fiducia riposta nei giovani di Allegri. In prospettiva, però, è necessario ricalibrare la rotta e consegnare al tecnico dei giocatori quanto più rodati e di aiuto in vista dei prossimi obbiettivi stagionali. Una parentesi interessante, riguarda l’attuale rapporto tra Dodo (laterale destro classe 1998) e la Fiorentina. Il Brasiliano, attualmente alla quarta stagione con la Viola, ha avuto un buon percorso di crescita fino ad affermarsi come uno dei migliori. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Stallo Dodo-Fiorentina: il MIlan pronto ad approfittarne

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