Stalker la condanna è ’sbagliata’ | Quadro più grave delle molestie

Un giudice ha condannato una persona per molestie, ma nelle motivazioni della sentenza si evidenzia che la situazione reale è più grave, quella di stalking. La decisione si basa sulla lettura delle motivazioni, che mettono in luce un quadro più complesso e serio rispetto alla semplice accusa di molestie. La differenza tra le due accuse appare evidente nel documento ufficiale.

La condanna è per molestie, ma in realtà la lettura delle motivazioni della sentenza del giudice Silvia Guareschi evidenziano una situazione ben più grave, quello dello stalking. Il caso è quello dell’uomo di 54 anni, di Novellara, a più riprese sotto accusa per stalking nei confronti di almeno quattro donne, con una sentenza ormai definitiva, un’altra condanna in primo grado e un procedimento penale ancora in corso. La condanna (ritenuta molto lieve dalla parte civile) a cinque mesi e dieci giorni di reclusione. Ma emerge un errore tecnico: per il reato di molestie non è prevista la reclusione ma l’arresto. E lo ammette lo stesso giudice nelle sue motivazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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