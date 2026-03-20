A Milano, dieci stranieri sono stati indagati per invasione di edifici in seguito a un intervento della Polizia in uno stabile abbandonato. Durante l’operazione, le porte sono state bloccate con reti d’acciaio saldate, e l’immobile è rimasto stabile e occupato. L’indagine coinvolge persone legate all’occupazione dell’edificio.

Dieci persone risultano indagate per invasione di edifici. L’intervento della polizia si è svolto a Milano ed è stato finalizzato alla messa in sicurezza di uno stabile abbandonato. Operazione coordinata e partecipazione delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il servizio straordinario è stato organizzato dal Commissariato Villa San Giovanni, con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco per le verifiche tecniche e di AMSA per la rimozione delle masserizie. Gli agenti della Questura, insieme al III Reparto Mobile e alle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno preso parte all’operazione, che si è svolta in via Oropa angolo via Derna, in una zona periferica della città. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stabile occupato a Milano, 10 indagati e porte bloccate con reti d’acciaio saldate

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