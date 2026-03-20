Il dibattito sul referendum si intensifica con Mantovano che afferma che la carta non è un museo, mentre la premier si sposta ad Algeri per negoziare forniture di gas. A Roma, un manifestante indossa solo mutande durante una manifestazione, e l’attore Antonio Zequila è coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione dei media. La situazione riflette un clima di mobilitazione e tensione politica in diverse aree del paese.

Tra l'abbraccio di Di Pietro con Mantovano e le incursioni di "Er Mutanda", FdI chiude a Roma la campagna per il Sì. Meloni si muove tra i ragionamenti pop, la difesa di Delmastro e un piano per Hormuz Meloni mette Sì nel serbatoio: sconti e taglio accise. Fedez e Travaglio usati per aumentare le interazioni della premier L'accelerata di Meloni sui carburanti. Ma è Salvini a intestarsi il taglio delle accise Roma. Un monumentale Sì in mutande, la giustizia è mutatis mutandis. L’attore Antonio Zequila, detto “Er mutanda” sostiene il Sì vicino ad Antonio Di Pietro (e che c’azzecca?), Di Pietro abbraccia Alfredo Mantovano, al Palazzo dei Congressi di Roma, per la chiusura della campagna di Fdi per il Sì, ed è subito comunione e liberazione (dall’Anm). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sprint referendum. Mantovano: “La carta non è un museo”. La premier cerca gas ad Algeri

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