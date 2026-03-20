Spring nails propone una manicure primaverile caratterizzata da sfumature pastello, nuance profonde ispirate ai frutti rossi e riflessi lattiginosi, creando un effetto discreto e raffinato. La tendenza si concentra su colori soft e delicati, ideali per un look semplice ma curato. La scelta si rivolge a chi preferisce un’estetica elegante e sobria, perfetta per la stagione.

Sfumature pastello, nuance profonde come frutti rossi e riflessi lattiginosi per un’eleganza leggera e impeccabile. La manicure di primavera segue un trend preciso, colori delicati, finiture luminose e un’allure giocosa che resta sempre ultra chic. Le nuance si ispirano alla natura che si risveglia, ai petali appena sbocciati, alle sfumature leggere del cielo e persino alle consistenze morbide di un gelato alla vaniglia. Il risultato è una palette dai toni lattiginosi, trasparenti o pieni ma mai eccessivi, perfetti per accompagnare con disinvoltura i look quotidiani. In questa stagione lo smalto diventa quindi un dettaglio essenziale, capace di completare lo stile senza appesantirlo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Spring nails: la manicure primaverile si fa soft e discreta

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