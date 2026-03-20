Sporting Braga-Porto domenica 22 marzo 2026 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Segnano entrambe al Municipal?

Il Porto ha 7 punti di vantaggio sulle due squadre di Lisbona ma lo Sporting ha una partita in meno, per cui è virtualmente a -4: i Dragoni hanno già giocato gli scontri diretti con entrambe le squadre rivali ma rimane ancora una trasferta impegnativa di qui alla fine. La gara in questione è proprio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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