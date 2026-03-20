Sporting Braga-Porto domenica 22 marzo 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Ultimo ostacolo per i Dragoni?

Domenica 22 marzo 2026 alle 21:30 si gioca Sporting Braga contro Porto. Il Porto guida la classifica con sette punti di vantaggio sulle squadre di Lisbona, ma lo Sporting ha una partita in meno e si trova virtualmente a quattro punti di distanza. I Dragoni hanno già affrontato gli scontri diretti con entrambe le rivali, ma devono ancora disputare una trasferta difficile nelle prossime settimane.

Il Porto ha 7 punti di vantaggio sulle due squadre di Lisbona ma lo Sporting ha una partita in meno, per cui è virtualmente a -4: i Dragoni hanno già giocato gli scontri diretti con entrambe le squadre rivali ma rimane ancora una trasferta impegnativa di qui alla fine. La gara in questione è proprio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sporting Braga-Porto (domenica 22 marzo 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Ultimo ostacolo per i Dragoni? Articoli correlati Porto-Rio Ave (domenica 22 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria senza subire gol per i Dragoni?Il Porto prosegue il suo cammino verso il titolo, consapevole di dover superare ancora parecchi ostacoli prima di arrivare al suo obiettivo: i... Porto-Rio Ave (domenica 22 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria senza subire gol per i Dragoni?Il Porto prosegue il suo cammino verso il titolo, consapevole di dover superare ancora parecchi ostacoli prima di arrivare al suo obiettivo: i... Aggiornamenti e notizie su Sporting Braga Porto domenica 22 marzo... Discussioni sull' argomento Benfica, FC Porto, Sporting, Braga and Vitória de Guimarães renew B-team registrations for 2026/27 and 2027/28; Sporting Braga vs Porto; SC Braga - Vitória Setúbal Video correlati: Live Calcio Aggiornamenti; L'Italia parte forte: dominate le padrone di casa di Porto Rico in Diretta Streaming | DAZN IT. Primeira Liga, Sporting sprecone: si fa raggiungere sul 2-2, Porto sempre più lontanoLo Sporting CP ha pareggiato 2-2 in trasferta contro lo Sporting Braga nella 25ª giornata di Primeira Lig: Gonçalo Inácio ha sbloccato. tuttomercatoweb.com Dal 9 al 13 marzo 2026 la classe quinta ITE ha partecipato a un viaggio di istruzione in Portogallo, visitando le città di Porto, Aveiro e Braga. Durante il viaggio gli studenti hanno scoperto la storia, la cultura e le tradizioni di un paese ricco di fascino e di pat - facebook.com facebook