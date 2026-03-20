Un articolo speciale analizza la situazione attuale nelle isole del Golfo, evidenziando i piani degli Stati Uniti di intervenire nella regione. Viene descritto come si svolgono le celebrazioni di Nowruz ed Eid, con riferimenti alle attività culturali in corso. La narrazione si concentra sui fatti, senza entrare nel merito di possibili cause o conseguenze, offrendo una visione chiara e diretta degli eventi.

Gli attacchi alle raffinerie sono una nuova escalation della guerra. E poi: che cosa sta succedendo nella Striscia di Gaza? Una puntata sulle monarchie arabe del golfo Persico, per capire la loro storia e i loro governi, ora che è tutto messo in discussione dagli attacchi dell’Iran Uno degli uomini più importanti del regime iraniano, e questo è un duro colpo. E poi: Trump ha fatto il licenziamento sbagliato nel momento sbagliato Perché Benjamin Netanyahu è uno dei vincitori di questa guerra, e inoltre: la vita a Teheran, le montagne del Kurdistan e un sito di scommesse online . 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Speciale – Manca una via d’uscita

Articoli correlati

Leggi anche: La quasi uscita del generale Vannacci dalla Lega: manca solo l'annuncio

Leggi anche: Asse Juventus-Genoa caldo: Perin in uscita, Norton-Cuffy osservato speciale

Angelina Mango - ioeio (+ Madame) [Visual Video]

Una selezione di notizie su Speciale Manca una via d'uscita

Discussioni sull' argomento Giuseppe Manca: Faccia di Trudda è un inno, mi piacerebbe cantarla al palazzetto; Hannah Montana, è uscito il trailer dello speciale per i 20 anni; Manca solo Mozart, Marco Simeoli in tour in Calabria dal 18 al 21 marzo; Hinda Rajab speciale? Ma come lei ne creiamo una dozzina al giorno.

IC Castellabate, missione ambiente per gli alunni con l’agente speciale a 4 zampe Kuba - facebook.com facebook

In questa edizione speciale di The Ring dal Euronews Health Summit, le eurodeputate Stine Bosse (Renew Europe) e Tilly Metz (The Greens/EFA) si sfidano su chi debba finanziare l’innovazione sanitaria europea. #TheRing x.com