spazio a look rilassati ma glamour

Nel mondo della moda, si affacciano look più rilassati ma comunque eleganti, pronti a essere indossati in occasioni diverse. Oltre a incontri di lavoro, eventi formali, cene e aperitivi, un nuovo stile sta prendendo piede nel guardaroba di molti. La tendenza si adatta a vari impegni, offrendo soluzioni che uniscono comodità e un tocco di glamour.

N uovi impegni fashion. Oltre a riunioni, cerimonie, aperitivi e cene, un altro appuntamento irrinunciabile si sta facendo largo nel guardaroba del momento. La questione, insomma, riguarda come vestirsi per un pranzo domenicale. 5 idee look perfette per il mese di marzo 2026, tra mattine fresche e pomeriggi caldi X In famiglia, a casa di amici, in un ristorante elegante o in un agriturismo in campagna, il pranzo della domenica è tornato ad essere un evento atteso e chiacchierato. Anche dal punto di vista stilistico. Tra camicie a quadretti, abiti midi e gonne a tubino, per l’invito a tavola occorre farsi trovare preparate. Per pasti ad alto tasso di glamour. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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