Durante la fine del Ramadan, gli spazi pubblici italiani sono stati occupati da cerimonie di preghiera organizzate dai musulmani. Questo fatto ha evidenziato un rapporto sempre più stretto tra le comunità islamiche e alcuni gruppi della sinistra politica. La presenza di queste celebrazioni in luoghi pubblici è diventata un segnale visibile di questa connessione.

A Torino il sindaco Lo Russo in piazza per la preghiera di fine digiuno: "Il senso del Ramadan è andare all'essenzialità delle cose". A Roma la preghiera in piazza dei Consoli, a Roma. E a Prato la Diocesi concede l’utilizzo del piazzale interno del complesso di San Domenico L’asse tra i musulmani e la sinistra è sempre più evidente, e dare ulteriore prova di questa saldatura è la preghiera di fine Ramadan che vede gli spazi pubblici nostrani “dedicati” alla cerimonia per la fine del periodo di digiuno. A Torino era presente il sindaco Stefano Lo Russo, lo stesso che difficilmente ha fatto mancare l’appoggio istituzionale a questa comunità e non poteva certo esimersi questa volta: “Il significato profondo del Ramadan è quello di andare all'essenzialità delle cose, guardarsi dentro, cercare di capire le cose che sono importanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spazi pubblici “occupati" dal Ramadan: un'altra prova dell’asse tra musulmani e sinistra

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