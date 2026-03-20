Spal vinci sempre per mettere pressione Mezzolara favorito ma il vento è cambiato

A sei turni dalla conclusione del campionato, il Mezzolara guida la classifica e si avvia verso la promozione diretta in serie D, mentre la Spal cerca di mantenere alta la pressione con vittorie consecutive. Il Mezzolara, considerato favorito, si trova comunque a fare i conti con un vento cambiato rispetto alla scorsa stagione. La situazione rimane aperta e incerta fino all’ultimo match.

A sei giornate dalla fine, il destino del primo posto che significa promozione diretta in serie D resta saldamente nelle mani del Mezzolara, che comincia però a ripensare con preoccupazione a quanto accaduto nel rush finale della scorsa stagione. Il club bolognese ad un certo punto pensava di aver compiuto lo scatto decisivo, per poi essere acciuffato in extremis dall’outsider Tropical Coriano, che l’ha spuntata nello spareggio. La storia di questo campionato si sta sviluppando in maniera diversa, con la squadra di Zecchi arrivata addirittura a +10. Negli ultimi 180 minuti però l’inerzia è improvvisamente cambiata, con la capolista che ha perso a sorpresa in casa con l’Osteria Grande e poi si è arresa nel big match dello stadio Mazza che ha riportato la Spal a -4. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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