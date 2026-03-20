Durante un discorso sulla libertà di espressione a Madrid, un piccione si è posato sulla testa del sindaco e ha fatto i suoi bisogni. L’episodio ha attirato subito l’attenzione dei presenti, creando uno spettacolo inaspettato e divertente. Nessuno si aspettava che un evento ufficiale potesse essere interrotto da un semplice volatile che ha deciso di intervenire in modo così diretto.

Poteva succedere solo durante un evento sulla libertà di espressione. Un piccione ha deciso che era il momento e il luogo giusto per fare i propri bisogni proprio sulla testa del sindaco di Madrid José Luis Martínez Almeida, mentre stava concludendo il suo discorso per inaugurare un monumento dedicato alla libertà di stampa e di espressione. Con grande aplomb, il sindaco si è pulito gli escrementi commentando divertito l’accaduto, con un assistente che è accorso rapidamente in suo aiuto: “Mi ero tagliato i capelli ieri – ha scherzato Martínez Almeida – Vedete quando dico che il giornalismo è una professione rischiosa, è perché anche chi di noi non è giornalista corre il rischio che gli capiti qualcosa mentre è con voi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, un piccione fa i suoi bisogni in testa al sindaco di Madrid durante un discorso

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