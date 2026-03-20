Spagna lo studente statunitense James Gracey è stato trovato morto al largo di Barcellona

Le autorità spagnole hanno trovato il corpo di James Gracey, studente universitario statunitense proveniente dall’Illinois, al largo di Barcellona. Gracey risultava scomparso da alcuni giorni e il suo corpo è stato rinvenuto nelle acque della città catalana. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del decesso.

Le autorità spagnole hanno rinvenuto il corpo di James Gracey, lo studente universitario dell’Illinois che risultava scomparso. La salma del ventenne è stato ritrovata in mare, al largo di una spiaggia di Barcellona, nei pressi del luogo in cui era stato visto l’ultima volta fuori da un locale notturno insieme ai suoi amici nelle prime ore di martedì mattina. Gracey non era mai tornato nella stanza che aveva affittato con i suoi compagni per le vacanze di primavera. Le indagini sulla causa della morte proseguono. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, lo studente statunitense James Gracey è stato trovato morto al largo di Barcellona Articoli correlati Morto a Torre Cajetani lo studente modello 15enne Francesco Latini, corpo trovato in un dirupo dai familiariTragedia a Torre Cajetani, vicino a Fiuggi: Francesco Latini, studente di 15 anni, è stato trovato morto in un dirupo nella serata di venerdì 23... Leggi anche: Studente di 15 anni trovato morto in un dirupo: accanto al corpo la bicicletta, era a quasi arrivato a casa