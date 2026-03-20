Oggi è stata resa nota la lista ufficiale dei giocatori convocati dal ct De la Fuente per l'amichevole tra Spagna e Serbia, che si terrà prossimamente. La selezione include diversi calciatori che si preparano a rappresentare il paese in vista del Mondiale. La lista comprende nomi di spicco e nuove chiamate, mentre la partita si svolgerà in un contesto di preparazione internazionale.

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© Calcionews24.com - Spagna, i convocati del ct De la Fuente in vista della sfida contro la Serbia in preparazione del Mondiale

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