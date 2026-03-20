Al Brach, un locale di Parigi, richiama l’atmosfera degli anni 30 e si distingue per la sua atmosfera retrò. All’interno, si sente quasi esclusivamente parlare francese, anche se con diversi accenti. Questa particolarità si nota in un contesto di hotel dall’internazionalità, dove solitamente prevale il multilinguismo. Il locale si presenta come un punto di riferimento per gli appassionati di sport e benessere, tra spa e palestra di boxe.

TUTTO INTORNO si sente parlare quasi esclusivamente in francese, pur con vari accenti. E non è una cosa scontata in un albergo dell’internazionale Parigi. Ma il Brach, più che un boutique hotel, è un punto di riferimento local per chi vive e lavora nel XVI arrondissement, quartiere residenziale tra i più esclusivi del momento (hanno casa qui, tra gli altri, Carla Bruni, Céline Dion e Vincent Bolloré). Dal ristorante multietnico alla pasticceria instagrammabile, dalla piscina semiolimpionica allo sport club cinematografico (ricorda una palestra di boxe degli Anni 30), fino al rooftop con vista Tour Eiffel, ogni angolo del Brach invita a prendersi una pausa di relax l ontano dalla folla e dalla mondanità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Spa o palestra di boxe? Al Brach a Parigi, l’atmosfera è Anni 30

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