Sotto assedio ministeriale Mecenate aspetta l' ispezione

Il commissariato di Mecenate si trova sotto stretta supervisione ministeriale, con un’ispezione attesa a breve. La situazione ha attirato l’attenzione di alcuni agenti e cittadini, mentre si preparano a ricevere i funzionari incaricati di verificare lo stato delle attività e delle risorse. La tensione tra le persone coinvolte cresce in attesa dei controlli ufficiali.

Il commissariato di Mecenate sembra il set di una serie tv: prima il colpo di scena con Carmelo Cinturrino, l'assistente capo che spara al pusher Abderrahim Mansouri a Rogoredo e finisce in cella con l'accusa di l'omicidio volontario (più una trentina di capi d'imputazione, tra sequestri, pizzo, spaccio e arresti farlocchi). Quindi il secondo atto: il dirigente Osvaldo Rocchi, quello con l'esperienza da vendere, spedito in orbita dalla questura. Motivo? «Chiarezza», dicono in via Fatebenefratelli. L'espressione più gettonata da quelle parti dopo quella pronunciata in conferenza stampa dal questore Megale «Dobbiamo contrastare le mele marce al nostro interno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sotto assedio ministeriale, Mecenate aspetta l'ispezione Articoli correlati Leggi anche: Commissariato Mecenate, arriva l'ispezione ministeriale Ispezione ministeriale al Commissariato Mecenate di Milano dopo il caso Cinturrino e l’omicidio di RogoredoÈ prevista, a stretto giro, un'ispezione ministeriale all'interno del Commissariato Mecenate di Milano, dopo che l'assistente capo Cinturrino ha...