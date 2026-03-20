Soriano scontro tra bus e treno al passaggio a livello Aperta indagine | Il semaforo suonava

A Soriano del Cimino si è verificato uno scontro tra un bus e un treno al passaggio a livello. I testimoni hanno riferito di aver sentito il semaforo scattare prima dell’incidente. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare il funzionamento del sistema di sicurezza. La scena è stata posta sotto sequestro e si attende l’esito delle verifiche.

I testimoni spiegano di aver sentito il semaforo suonare prima dello scontro tra treno e bus a Soriano del Cimino. Le indagini sono in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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