Al 73’ della partita tra Roma e Bologna, con i giallorossi in svantaggio di un gol e il pubblico dell’Olimpico che incita, l’allenatore della Roma effettua un triplo cambio. Tra i sostituti entrano nuovi giocatori mentre vengono fatti uscire, tra gli altri, Rowe e Castro. La decisione arriva in un momento cruciale della gara, cambiando gli equilibri in campo.

Arrivati al 73’, con la Roma tornata sotto solo di un gol e l’Olimpico che tuona, Vincenzo Italiano prende una decisione inaspettata: un triplo cambio che toglie dal campo, tra gli altri, Rowe e Castro. I due avevano già definito il contesto all’andata e ieri stavano di nuovo mettendo a ferro e fuoco la difesa della Roma. Unita a un gioco che faceva piovere palle sulla trequarti avversaria come in un assedio medievale, la reattività da serpente di Rowe e la fisicità da lottatore libero di Castro avevano prodotto due dei tre gol che permettevano alla squadra di Vincenzo Italiano di essere ora in vantaggio all’Olimpico. Che senso aveva farli... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Sono stati i cambi a decidere Roma-Bologna

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