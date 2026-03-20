Sono partiti i lavori per sistemare l’arenile

Sono iniziati oggi i lavori di sistemazione dell’arenile, che dureranno due settimane. L’intervento mira a rendere la spiaggia accessibile e sicura per i visitatori in vista della Pasqua. Le operazioni coinvolgono l’uso di attrezzature e squadre di operai che lavorano per migliorare le condizioni della zona. La conclusione dei lavori è prevista prima delle festività pasquali.

Al via oggi i lavori di sistemazione dell’arenile. Due settimane di lavoro per rendere l’arenile fruibile per Pasqua. Si partirà da Ciarnin, con lo sghiaia mento poi da venerdì 27 si partirà con lo spianamento delle dune: si partirà da nord e poi si procederà a sud, il tratto centrale del lungomare verrà invece interessato per ultimo. Dopo la stesura delle dune gli operatori balneari provvederanno a pulire il tratto di spiaggia antistante il loro stabilimento e solo dopo verranno piantati gli ombrelloni. La gran parte degli stabilimenti balneari aprirà per il ponte del 25 aprile, altri il 1 maggio. Saranno invece pochi gli stabilimenti aperti per Pasqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sono partiti i lavori per sistemare l’arenile Articoli correlati L’ex questura rinasce: sono partiti i lavori per la realizzazione di 23 appartamentiPistoia, 4 febbraio 2026 – Dopo più di un anno dall’aggiudicazione all’asta per un valore di circa 625mila euro, da qualche giorno sono partiti i... Bonifica degli arenili di San Giovanni a Teduccio: al via i lavori sull’Arenile 3Avanza il piano di risanamento del litorale di San Giovanni a Teduccio nell’ambito del SIN Napoli Orientale. Tutto quello che riguarda Sono partiti Temi più discussi: La scuola Madre Teresa di Calcutta avrà una nuova area sportiva all’aperto: partiti i lavori di ristrutturazione; Flaminio, partiti i lavori di riqualificazione della piazza del MAXXI; PARTITI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GOLDONI; Stazione di Lecce, partiti i lavori per gli ascensori: pronti in estate. Verde nuovo per via Bersezio a Cuneo: partiti i lavori di sistemazione delle aiuoleSono partiti in via Bersezio, a Cuneo, i lavori di sistemazione delle aiuole sul marciapiede tra Corso Santarosa e via Negrelli, in vista delle nuove piantumazioni. targatocn.it Pista ciclabile Antignano: partiti i lavori di illuminazioneLivorno, 19 marzo 2026 Pista ciclabile Antignano: partiti i lavori di illuminazione Sono partiti il 18 marzo i lavori di riqualificazione ed ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica lungo i ... livornopress.it Sono partiti i primi controlli della Guardia di Finanza sui prezzi ai distributori, dopo l'approvazione ieri del decreto carburanti. Il Governo promette riduzioni sensibili dal taglio temporaneo delle accise, il provvedimento dà più poteri a "Mister Prezzi". - facebook.com facebook Sono partiti a Corso Francia i lavori per la realizzazione del primo Roseto del Municipio XV. Un intervento di riqualificazione e valorizzazione dei Giardini di via de Viti de Marco che prevede la messa a dimora di oltre 600 rose. Info ow.ly/yzO950YtwQ6 x.com