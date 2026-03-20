Sono aperte le iscrizioni per i Comicon Vision Awards che si terranno al prossimo Comic Con di Napoli
Sono aperte le iscrizioni per i Comic Visions Awards, che si svolgeranno durante il prossimo Comic Con di Napoli. Per la prima volta, i creativi avranno l’opportunità di presentare i propri cortometraggi e competere per premi dedicati a produzioni indipendenti. L’evento si terrà all’interno del festival e mira a coinvolgere artisti e appassionati del settore.
Per la prima volta, all’interno del prossimo Comic Con di Napoli si terranno i Comic Visions Awards, dove tutti i creativi possono portare i propri corti, con la possibilità di vincere premi. Come è strutturato questo concorso e che regolamento bisogna rispettare? Nessun problema e nelle prossime righe spiegheremo tutto per filo e per segno. Comicon Vision Awards – ©Comic Con Napoli COMICON Napoli 2026 accende i riflettori sulla creatività visiva con i COMICON Visions Awards, un progetto che offre nuove opportunità dedicate a cinema, animazione, contenuti digitali. COMICON Visions Awards, quest’anno alla sua prima edizione, nasce per valorizzare nuove forme narrative, linguaggi pop e professionalità artistiche emergenti e affermate, mettendo in dialogo fumetto, cinema, animazione, gaming e cultura digitale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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