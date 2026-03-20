Durante un intervento a Salamanca, il presidente della Repubblica ha affermato che solo l’Unione Europea ha ancora senso, invitando i paesi europei a difendere il multilateralismo. Ha criticato i sovranismi, sottolineando l’importanza di opporsi a tendenze che minano la cooperazione internazionale. La sua dichiarazione si concentra sulla necessità di mantenere unita l’Europa di fronte alle sfide globali.

Non poteva dirlo, ma Sergio Mattarella deve averlo pensato. Ah, se a Roma ci fosse Pedro Sánchez invece che Giorgia Meloni! In un passaggio della sua lectio magistralis per il conferimento della laurea ad honorem in filologia ieri, all’università di Salamanca, ha scandito: «Senza Spagna e Italia non si può comprendere l’Europa». Già l’Europa; per Mattarella è una riedizione dell’«I have a dream». Ma erano altri tempi e altri personaggi. Eppure a imitazione di Martin Luther King il presidente ha un sogno di fronte a quella che considera una continua erosione del diritto internazionale, con la messa in discussione dell’Onu: «Tocca all’Europa saper dire di no. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Soltanto Mattarella crede che la Ue abbia ancora senso

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