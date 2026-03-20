sollecito risponde alla premier sui risarcimenti

Sollecito ha risposto alla premier riguardo ai risarcimenti e ha fatto anche un riferimento al processo per l’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007. La conversazione si è svolta nella parte conclusiva di “Pulp podcast”, condotto da Fedez e Mr Marra, e ha coinvolto anche la premier Giorgia Meloni.

C’è anche un assaggio sul lungo e controverso processo per l’ omicidio di Meredith Kercher (foto), compiuto a Perugia, nel 2007, nella parte finale di “Pulp podcast“ di Fedez e Mr Marra con la premier Giorgia Meloni. Il riferimento è a Raffaele Sollecito, il giovane ingegnere informatico condannato e poi definitivamente assolto per il delitto. "Abbiamo intervistato Raffaele Sollecito che si è fatto svariati anni di galera e gli è stato rifiutato il risarcimento per ingiusta detenzione" ha detto Fedez. Dopo che lui stesso aveva chiesto alla presidente del Consiglio se in caso di vittoria del sì al referendum "si potrebbero evitare altri casi Tortora". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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