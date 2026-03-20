Nel 1973, un uomo fu scelto personalmente da Enzo Ferrari per salvare la Ferrari in due occasioni diverse. La sua figura è legata a momenti decisivi per la storia del marchio, che ha visto un intervento diretto per evitare il fallimento dell’azienda. La sua presenza si è rivelata importante in momenti critici, segnando una svolta nel destino del Cavallino Rampante.

È un uomo che Enzo Ferrari scelse personalmente nel 1973 per salvare il Cavallino Rampante — e lo fece non una, ma due volte. Luca Cordero di Montezemolo racconta per la prima volta la sua storia in Sognando Rosso, il documentario diretto dal leggendario sceneggiatore di Senna, Manish Pandey, con Chris Harris di Top Gear. Dal 20 marzo in prima visione su Sky Documentaries, in streaming su NOW e on demand.?? #SognandoRosso #Ferrari #Montezemolo. su Digital-News.it È un uomo che Enzo Ferrari scelse personalmente nel 1973 per salvare il Cavallino Rampante — e lo fece non una, ma due volte. Luca Cordero di Montezemolo racconta per la prima volta la sua storia in Sognando Rosso, il documentario diretto dal leggendario sceneggiatore di Senna, Manish Pandey, con Chris Harris di Top Gear. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Sognando Rosso: la storia segreta di chi ha salvato la Ferrari due volte

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