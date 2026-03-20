Slitta l’inaugurazione del Teatro Merini | Problemi organizzativi

L’inaugurazione del Teatro Merini a Vimodrone è stata rinviata di una settimana a causa di problemi organizzativi. La cerimonia prevista nel quartiere Martesana non si terrà nella data stabilita, con le autorità che hanno comunicato il posticipo senza ulteriori dettagli. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, lasciando in sospeso la data precisa della nuova inaugurazione.

"Problemi organizzativi, inaugurazione rinviata". Slitta di una settimana il taglio del nastro del Teatro Merini, quartiere Martesana, a Vimodrone. La cerimonia si terrà sabato 28 marzo alle 10.45 e non domani, come previsto in un primo momento. Ospiti, l’amico di sempre della poetessa Arnoldo Mosca Mondadori, profondo conoscitore dell’opera della rimatrice dei Navigli, e Beppe Sala, sindaco di Milano e di Città metropolitana. Ad accoglierli insieme al pubblico il sindaco Dario Veneroni, che ha deciso di destinare gli oneri incassati dal supermercato Iperal al piano terra della struttura per finanziare lo spazio con 250 posti a sedere per spettacoli ed eventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Slitta l’inaugurazione del Teatro Merini: "Problemi organizzativi" Articoli correlati Leggi anche: Le parole di Alda Merini seducono a teatro Leggi anche: Alda Merini: Giorgia Trasselli al Teatro Villa Lazzaroni Tutti gli aggiornamenti su Teatro Merini Argomenti discussi: Slitta l’inaugurazione del Teatro Merini: Problemi organizzativi; Pronto il teatro dedicato a Merini: Giù la spesa, sopra si nutre l’anima. Pronto il teatro dedicato a Merini: Giù la spesa, sopra si nutre l’animaTaglio del nastro per il teatro Merini. L’opera segna la rivincita del quartiere Martesana, a Vimodrone. Il supermercato ... msn.com