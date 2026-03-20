Sabato 21 marzo 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Siviglia e Valencia, due squadre che nel campionato spagnolo rappresentano alternative ai grandi favoriti. Siviglia riceve in casa i Pipistrelli, mantenendo vivo il confronto tra squadre che hanno vissuto periodi di grande successo sia a livello nazionale sia internazionale. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le compagini di consolidare le proprie posizioni in classifica.

Siviglia e Valencia sono due squadre che nella storia recente del campionato spagnolo hanno significato alternative valide ai soliti colossi candidati a spartirsi i titoli; entrambe hanno vissuto momenti altissimi e hanno regalato alla Spagna grandi emozioni anche in Europa. La realtà, però, racconta una storia ben diversa: 32 punti per i Pipistrelli, 1 in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Siviglia-Valencia (sabato 21 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gli andalusi ricevono i Pipistrelli

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