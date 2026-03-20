Simulò l’impiccagione della moglie Annamaria D’Eliseo ergastolo in appello all’ex pompiere Aldo Rodolfo Di Nunzio

Un uomo è stato condannato all’ergastolo in appello per aver simulato il suicidio della moglie, una collaboratrice scolastica di 60 anni. Secondo l’accusa, avrebbe strangolato la donna con fili elettrici e inscenato un’impiccagione volontaria nella loro abitazione di Lanciano, in provincia di Chieti. La vicenda ha portato a un procedimento legale che ha coinvolto l’ex pompiere.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe strangolato la consorte con alcuni fili elettrici ed inscenato il suicidio, con la simulazione di una impiccagione volontaria della collaboratrice scolastica sessantenne nella loro casa di Lanciano, in provincia di Chieti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Omicidio a Lanciano: ergastolo simulò il suicidioLa verità dietro la scena del crimine La giustizia italiana ha chiuso definitivamente il caso di un omicidio che aveva inizialmente ingannato le... Leggi anche: Uccise la moglie a coltellate, ergastolo anche in Appello per Franco Panariello